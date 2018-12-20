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Malatya'daki köyde inanılmaz olay! 1 gelin 2 damat...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

Malatya'da inanılmaz olay! Aynı köyde yaşayan iki erkek, Ö.G. isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Gaziantep'e giderek aynı kadınla ayrı ayrı nişan yapan iki kişi, birbirlerine davetiye verince dolandırıldıklarını anladı.

Malatya’da aynı köyde ikamet eden C.G. ve A.Ö. evlenmek için birer hafta arayla Gaziantep'e gelerek Ö.G. ile nişan yaptı. Kız tarafı ile düğün merasimi tarihini kararlaştırarak tekrar Malatya’ya dönen erkek tarafları, düğün günü yaklaştığında birbirlerine düğün davetiyesi vermeleri sonucu evlenecekleri kızın aynı kişi olduğunu ve dolandırıldıklarını anladı.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağdur aileler hemen Gaziantep'e gelerek polise şikayetçi oldu.

Gelen ihbar üzerine çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri olayın şüphelisi olan şahısların her iki erkeğe ve ailelerine aynı kızı gösterdiklerini tespit etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya köy evlilik gelin damat

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
facede dolaşan kadınların en iyisi budur. kendilerine çöken mafya olmadığına şükretsinler.
Allah sonumuzu hayır etsin. Garip yerlere gidiyor memleket . Her gün bu kadar da olmaz dediklerimiz şeylerle karşılaşıyoruz.
Niye ya Günahını Alıyorsunuz Kadının Belki Grup Yapacaktı Adamlarla...
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