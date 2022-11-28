Malatya’daki trafik kazalarında 10 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Samanköy çevre yolu kavşağında 22.30 sıralarında meydana gelen kazada Celal E. (41) idaresindeki otomobil Yazıhan istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki T.E. yaralandı.

Doğanşehir Sürgü Mahallesi’nde meydana gelen ikinci kazada ise Bedriye K.’nın kullandığı çapa motoru kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücü ile birlikte R.K. (69), A.E. (8) yaralandı.

Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana gelen iki aracın karıştığı bir başka kazada ise 6 kişi yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

