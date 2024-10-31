Malatya'dan gelip mahalleyi ayağa kaldırdı! Kiracısını öldürmekle tehdit etti: Delik deşik etmeden gitmeyeceğim

Olay, geçtiğimiz 13 Eylül Cuma günü saat 21.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malatya'da yaşayan ev sahibi, yaklaşık 5 sene önce evini 19 yaşındaki oğluyla yaşayan bir kadına kiraladı.

"ERKEKSEN GEL GÖRÜŞELİM"

Geçen süre içerisinde kiracısı hakkında şikayetler almaya başlayan ve ödemede sorun yaşayan ev sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı. İddiaya göre telefonla yapılan görüşmede kiracı, ev sahibine 'erkeksen gel görüşelim' dedi. Telefon numarası engellenen ev sahibi, kiracısına ulaşamayınca İstanbul'a geldi.

CAMLARINI KIRIP, KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Malatya'dan sabah saatlerinde yola çıkan ev sahibi, kiracısının evinin önüne gelerek bağırmaya başladı. Kızıyla birlikte eline geçirdikleri taşla camları kıran kadın, dakikalarca küfrederek kiracısını dışarı çıkarmaya çalıştı.

"BU KADINI BIÇAKLAYACAĞIM, ÖLDÜRECEĞİM, YAŞATMAYACAĞIM"

Sokaktaki çöp konteynırını da tekmeleyen kadın, 'Bu kadını bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım, delik deşik etmeden gitmeyeceğim' diyerek tehditler savurdu. Yanına gelen vatandaşlara da iftiralar atan kadın, sokağı adeta ayağa kaldırdı. Yaşanan o anları mahalle sakinleri cep telefonu kamerayla saniye saniye kaydetti. Öte yandan yaşanan olayın ardından ev sahibi kadının polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır