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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 100 civarında vatandaş başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 01:04 | Son Güncelleme

Deprem sonrasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine deprem ile ilgili yaklaşık 100 civarında vatandaş başvurdu.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Prof.

Deprem sonrasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine deprem ile ilgili yaklaşık 100 civarında vatandaş başvurdu.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Prof. Dr. Erdal Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, “Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil servisine deprem ile ilgili yaklaşık olarak 100 civarında hasta başvurdu.
Bunlardan çoğu depremden korkan kişilerden oluşmaktadır ve basit yaralanmalardır. Şu an ciddi veya hayati tehlikesi olan hasta başvurusu olmamıştır.
Acil servis tüm durumlara karşı boşaltıldı, tüm uzmanlar ve hastane personeli göreve hazır beklemektedir. Ayrıca,yoğun bakım ve ameliyathaneler hazır bekletilmektedir” dedi.

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