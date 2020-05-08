HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakımında koronavirüs hastası kalmadı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakımında koronavirüs hastası kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 15:50 | Son Güncelleme

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören son hasta alkışlarla servise uğurlandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakımında koronavirüs hastası kalmadı

Yaklaşık 24 gün önce ciddi solunum sıkıntısı ve Kovid-19 tanısıyla yoğun bakım servisine yatırılan 77 yaşındaki Kiraz Soylu, tedaviye olumlu yanıt verdi.

Sağlık görevlilerinin hastanın ilk yattığı andan itibaren gösterdiği çaba sonucunda Soylu, yoğun bakımdaki tedavisini tamamlayarak alkışlarla normal servise alındı.

Hastanenin yoğun bakımda tedavi gören son Kovid-19 hastası olan Soylu, servise alınırken el salladı.

Bir süre gözetim altında tutacak olan Soylu'nun daha sonra taburcu edilmesi planlanıyor.

20200508_2_42322727_54680207_Web

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
MİT şehidini ifşa iddianamesinde dikkat çeken ayrıntıMİT şehidini ifşa iddianamesinde dikkat çeken ayrıntı
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

Deniz Gezmiş neden idam edildi?

Deniz Gezmiş neden idam edildi?

Diğer Haberler
MİT şehidini ifşa iddianamesinde dikkat çeken “dezenformasyon” ayrıntısı

MİT şehidini ifşa iddianamesinde dikkat çeken ayrıntı

3 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

3 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

40 günlük bebek koronavirüsü yendi

40 günlük bebek koronavirüsü yendi

Trafik polisi, söz verdiği öğrencilerle EBA'da buluştu

Trafik polisi, söz verdiği öğrencilerle EBA'da buluştu

Koronavirüsten kaçanlar akın etti, ilçenin nüfusu yüzde 70 arttı

Koronavirüsten kaçanlar akın etti, ilçenin nüfusu yüzde 70 arttı

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.