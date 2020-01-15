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  4. Malatya Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı

Malatya Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

Malatya Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı

Malatya Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların, "Suriye veya Libya'da DEAŞ'a ait 1 milyon dolar para ele geçirdik, yardım edenlere paranın yüzde 30'unu vereceğiz" şeklindeki yeni yöntemine karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden vatandaşlarla irtibata geçen şüphelilerin, "kendilerini Suriye veya Libya'da ABD askeri olarak tanıttıkları, bu ülkelerde DEAŞ'a ait 1 milyon dolar para ele geçirdiklerini, bu paraları ülke dışına çıkarmak istediklerini ancak şu an için bu paraları kullanamadıklarını, parayı ülke dışına çıkarttıklarında kendilerine yardım edenlere paranın yüzde 30'unu vereceklerini vadederek vatandaşlardan kargo ücreti adı altında para talep ettikleri" belirtildi.

Söz konusu dolandırıcılık yöntemiyle Malatya'da iki ayrı olayda vatandaşların dolandırılmasının engellenerek dolandırıcıların yeni yöntemlerinin görevliler tarafından deşifre edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlarımızın bu tarz dolandırıcılık olayları konusunda dikkatli ve duyarlı bulunmaları, bu kişilere asla itibar etmemeleri ve buna benzer bir dolandırıcılık teşebbüsüyle karşılaşmaları durumunda vakit geçirmeksizin 155 Polis İmdat Hattı'nı aramaları önemle tüm vatandaşlarımıza duyurulur."

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DEAŞ dolandırıcı Malatya Malatya Emniyet Müdürlüğü uyarı

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