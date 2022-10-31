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Malatya için deprem uyarısı

31.10.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da son 10 günde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan deprem uzmanı İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Malatya için deprem uyarısı

Malatya’da son 10 günde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan deprem uzmanı İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat Doğu, ’’Anadolu fay hattı üzerinde hareketlilikler devam edecek tedbirli olmakta fayda var” dedi.

Malatya’da son 10 günde Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde meydana 4.1 ila 3.9’luk depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deprem uzmanı İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Onat, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde önümüzdeki günlerde de yeni depremler beklediklerini söyledi.

Malatya’nın Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunduğunu anımsatan Onat, ’’28 Ekim akşamı Merkez üssü Pütürge olan ve 4.1 büyüklüğüne sahip, bu tarihten 10 gün önce ise Merkez üssü Doğanyol olan ve 3.9 büyüklüğüne sahip iki deprem oldu. Malatya, Doğu Anadolu fay hattının Erkenek ve Pütürge hattının üzerinde bulunması dolasıyla Doğu Anadolu fay hattındaki hareketlilikler devam ettikçe depremler hissedilir olacak. Bu depremlerin bitmesini beklemek çok iyimser bir yaklaşım olur’’ dedi.

Malatya’nın tedbirli olması gerektiğini aktaran Onat, “Dünya üzerinde kıtasal hareketlilik devam ettikçe bu depremler devam edecektir. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de de bir deprem oldu. Ülkemizde son 10 günde meydana gelen depremler kıtasal haraketlilikler ile birlikte, Güneş tutulmasından dolayı Ay’ın, Güneş’in ve Dünya’nın konumuna göre kütle çekiminin kıtasal hareketlilik üzerindeki etkisine bağlı olarak da yaşanmaktadır.

Ayrıca depremler, magmanın hareketinin tetiklediği levha hareketlerinden dolayı da her zaman olması mümkündür. Bu levhasal haraketlilikler, yeni depremleri de tetikleyecektir. Özellikle son bir haftada gerçekleşen üç depremin de kütle çekimi kaynaklı olduğunu düşünmekteyiz. Zaten Doğu Anadolu fay hattı aktif olduğu için de bunu ciddi manada tetiklemektedir. Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki depremlerin olmasını ileri süreçte de bekliyoruz. Malatya’da gerek otoriteler, gerekse fertler her anlamda kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini düşünmekteyiz’’ diye konuştu.

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