MALATYA İMSAKİYE 2023: Malatya sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre Malatya sahur ve iftar saatleri

Malatya sahur vakti, imsak saati araştırmaları oruç tutacak olan müslümanlar tarafından yoğun bir şekilde gerçekleştirilmeye başlandı. Ramazan ayında oruç tutmak her Müslüman için farz kılınmıştır. Oruç tutmak aynı zamanda sağlıklı bir bedenin de sadakasıdır. Peki, Malatya sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? Diyanet imsakiyesine göre Malatya sahur ve imsak vakitleri belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

MALATYA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Malatya'da ilk sahur saat 04:58'de yapılacak.

24 Mart Malatya sahur saati 04:56

25 Mart Malatya sahur saati 04:54

26 Mart Malatya sahur saati 04:53

MALATYA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Malatya'da ilk iftar saati 18:47 olarak açıklandı.

24 Mart Malatya iftar saati 18:48

25 Mart Malatya iftar saati 18:49

26 Mart Malatya iftar saati 18:50

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BU SENE KAÇ GÜN ORUÇ TUTACAĞIZ?

Ramazan ayı her yıl 30 gün sürmüyor. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürüyor. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek yani bu yıl 29 gün oruç tutacağız.

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Orucun amacı; inançlı kişiyi Allah’ın emirlerine uymaya ve yasaklarından da kaçınmaya alıştırmaktır. Oruca riyanın karışma ihtimali çok az olduğu için, sevabı en çok olan ibadetler arasındadır.

Oruçla Ramazan ayı arasında da sıkı bir fazilet ilişkisi vardır. Şöyle ki, Ebû Hüreyre’nin naklettiği bir hadiste, Allah’ın Elçisi şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayı gelince Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur.”

Bu hadisi şu şekilde anlamak daha uygun olur; o ayda mü’mini Cennet’e ulaştıracak rahmet kapıları açılır, Cehennem’e gitmesine yol açabilecek fiillerden uzaklaşır, bu yüzden şeytanın insana etki yapma gücü zayıflar. Nitekim, Ebû Hüreyre’den başka bir rivâyette “Cennet kapıları” yerine “rahmet kapıları” ifadesi yer alır.

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

