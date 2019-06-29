"Malatya kayısısı alırken belge sorun"

Malatya kayısısının, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip Türkiye'deki üç üründen biri olduğunu vurgulayan Fendoğlu, vatandaşlardan, çarşı pazarda "Malatya kayısısı" diye satılan ürünler için belge, fatura sormasını istedi.

Diğer yörelerdeki ürünlerin iklime bağlı olarak erken hasat edildiğine ve Malatya kayısısı denilerek satıldığına işaret eden Fendoğlu, "Turfanda kayısılar tezgahlara geldiğinde, Malatya kayısısı denilerek satılıyor. Bu da hasadı yeni başlayan Malatya kayısısı üreticilerini zor durumda bırakıyor." diye konuştu.

Malatya'da kayısı hasadının birkaç gün önce başladığını anlatan Fendoğlu, yüksek kesimlerdeki iklim şartlarına göre hasadın eylül-ekim aylarına kadar aralıklarla süreceğini ifade etti.

Fendoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısı denildiğinde akla Malatya'nın geldiğini, hem kuru hem de yaş kayısıda şehrin, Türkiye'de lider konumda bulunduğunu belirtti.

ALİ KEMAL AKAN - MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Kayısımız koruma altındadır. Başka yörelere ait kayısıları Malatya kayısısıymış gibi göstermeye yelteneneler konusunda belediyeler hassasiyet göstermeli, bu kişilere mutlaka cezai işlem yapılmalıdır." dedi.

Belediyelerin de kayısı satışı yapılan tezgahlarda inceleme yapması gerektiğini belirten Fendoğlu, "Kayısımız koruma altındadır. Başka yörelere ait kayısıları, Malatya kayısısıymış gibi göstermeye yelteneneler konusunda belediyeler hassasiyet göstermeli, bu kişilere mutlaka cezai işlem uygulamalıdır. Bu bir öneri değil, yapılması gereken bir şeydir. Malatya kayısısı koruma altındadır, bunu da kendimiz muhafaza etmek durumundayız." dedi.

Fendoğlu, Malatya'da yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısının, ülke ekonomisine de 300 milyon dolarlık bir katkısı bulunduğuna işaret etti.

Kayısı ticaretinin daha sağlıklı yapılabilmesi konusundaki önerilerini de aktaran Fendoğlu, kentte mutlaka "Kayısıbirlik"in kurulması gerektiğini kaydetti.

Fendoğlu, üreticinin de ihracatçının da rahat etmesini sağlayacak bu uygulama için birtakım girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Kentteki Şire Pazarı'nın yetersiz olduğunu anlatan Fendoğlu, daha geniş, alt yapısı tamamlanmış, içerisinde bankacılıktan gümrük işlemlerine kadar her türlü ticaret hizmetinin verilebildiği yeni bir mekanın oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Fendoğlu, ayrıca uluslararası bir fuar oluşturularak Malatya'nın ürünlerinin tanıtılabileceğini de sözlerine ekledi.

