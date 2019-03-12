Malatya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul, Kastamonu ve Osmaniye'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.