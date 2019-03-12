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Malatya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

MALATYA merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul, Kastamonu ve Osmaniye'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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