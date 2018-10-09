Malatya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Bingöl, Erzurum, Sivas ve Hatay'da belirlenen 11 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, aranan 6 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.
Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni gelişme: İzin çıktı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Menbiç açıklaması: Bugün başladı
Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber
Uzmanların yeni teorisi: Kış penisi
Uçakta panik anları! 'Yolcumuz kusuyor'
Görenler gözlerine inanamadı! Gerçek sonra ortaya çıktı!
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Okuyucu Yorumları 0 yorum