HABER

Malatya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

MALATYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Bingöl, Erzurum, Sivas ve Hatay'da belirlenen 11 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, aranan 6 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.

PARTNERSakın seçmeyin! Bu mesleği yapanlar işsiz kalacak!Sakın seçmeyin! Bu mesleği yapanlar işsiz kalacak!
Yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldüYaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü
İş arkadaşının düğün için biriktirdiği parayı kendi hesabına aktardıİş arkadaşının düğün için biriktirdiği parayı kendi hesabına aktardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm çukuru' ile ilgili ihmal davası

Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm çukuru' ile ilgili ihmal davası

Üniversite öğrencilerinin korkunç sonu!

Üniversite öğrencilerinin korkunç sonu!

İş adamı intihar etti!

İş adamı intihar etti!

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.