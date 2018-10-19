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Malatya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

MALATYA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin 'Askeri Mahrem İmamları'na yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin 'Askeri Mahrem İmamları'na yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Ankara ve Trabzon'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, aralarında askerlerin de bulunduğu aranan 13 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.

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