HABER

Malatya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

MALATYA merkezli 7 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 7 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Malatya, İstanbul, Kastamonu, Osmaniye, Ankara, Bayburt ve Konya'da operasyon düzenlendi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması ve şifreli haberleşme programı ByLock kullananlara yönelik 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adliye kontrol şartıyla salıverilirken aralarında binbaşı, astsubay ve kapatılan askeri okul öğrencisi olan 4 şüpheli ise tutuklandı. Adreslerinde bulunmayan 4 şüpheliyi arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Çocuk parkındaki dehşette ölen enişte ve baldızın yakınları şaşkınÇocuk parkındaki dehşette ölen enişte ve baldızın yakınları şaşkın
Eskişehir’de uyuşturucu şüphelileri adliyedeEskişehir’de uyuşturucu şüphelileri adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.