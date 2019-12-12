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Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 19:44 | Son Güncelleme

MALATYA merkezli 5 ilde sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 5 ilde sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Ekipler soruşturma kapsamında Malatya, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Elazığ'da belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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