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Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 18:14 | Son Güncelleme

Malatya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda kamudan ihraç edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yedi 7 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda kamudan ihraç edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yedi 7 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda Malatya’da 4, Ankara’daki 1, İstanbul’da 1, Diyarbakır’da 1 ve Şanlıurfa’da 1 olmak üzere 8 adrese operasyon düzenledi.
Operasyon sonucu ihraç kamu personeli 6 kişi yakalanarak gözaltına alınırken ikametinde bulunmayan 1 şahsın ise firar olarak arandığı belirtildi.

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