Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Şubesi ekiplerince Malatya, Ankara, İstanbul, Bitlis ve Kahramanmaraş'ta belirlenen 17 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, aranan 7 kişi, gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan 7 kişinin sorgusuna başlandığı bildirildi.
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