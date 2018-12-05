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Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı kişilere yönelik Malatya, Kütahya, Düzce, Adana, Diyarbakır, Bolu ve Şırnak'ta 8 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda arama yapılan adreslerdeki 7 kişi gözaltına alındı. Polisin, operasyonda bulunamayan 1 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmasını da sürdürdüğü belirtildi.

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