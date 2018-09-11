Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye ait okul ve derneklerde çalışan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Malatya ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.

Öte yandan, adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.

