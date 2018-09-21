Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü emniyetten serbest bırakıldı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları öne sürülen, aralarında doktor, vergi müfettişi, mühendis ve öğretmenlerin de bulunduğu 8 zanlı, Malatya, Balıkesir, Kayseri ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, diğeri ise sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla salıverildi.
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