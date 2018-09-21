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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:22 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü emniyetten salıverildi - Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, diğeri sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü emniyetten serbest bırakıldı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları öne sürülen, aralarında doktor, vergi müfettişi, mühendis ve öğretmenlerin de bulunduğu 8 zanlı, Malatya, Balıkesir, Kayseri ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, diğeri ise sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Malatya operasyon

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