Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Malatya, Bingöl, Hatay, Erzurum ve Sivas'ta 9 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan 2 şüphelinin de bulunduğu 8 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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