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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 18:33 | Son Güncelleme

Örgütün askeri öğrenci sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde askeri öğrenci sorumlusu olarak faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Malatya, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Konya'da daha önce belirlenen 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir zanlı ise aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Malatya operasyon

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