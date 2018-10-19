Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde muvazzaf subay ve astsubaylardan sorumlu mahrem imam oldukları değerlendirilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Malatya, Ankara ve Trabzon'da daha önce belirlenen 5 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adresinde bulunamayan bir zanlı ise aranıyor.
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