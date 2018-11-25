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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle iltisaklı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları tespit edilen kurum ve dernek çalışanı 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

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FETÖ FETÖ/PDY gözaltı Malatya operasyon

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