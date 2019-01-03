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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Terör örgütünün, TSK içindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen eski askeri okul öğrencisi 2 şüpheli tutuklandı, 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden, bir zanlı da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

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