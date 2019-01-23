Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün TSK'daki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Malatya merkezli Isparta, Konya, Bilecik, Ağrı, Şırnak ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu bir üsteğmen, bir teğmen ve 5 astsubay gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!
Muhasebeci Özlem... 20 iş adamından 100 milyonluk vurgun!
Afrin'de bombalı araç saldırısı
Böyle vahşet görülmedi! Adamın cinsel organını kesip fırında yaktı
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti
Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum