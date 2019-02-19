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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 7 zanlı gözaltına alındı

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 6'sı muvazzaf, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen zanlılara yönelik Malatya merkezli Ankara, Antalya ve Balıkesir'de, belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6'sı muvazzaf 7 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan ve daha önce meslekten ihraç edilen iki eski üsteğmeni arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

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FETÖ gözaltı Malatya operasyon

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