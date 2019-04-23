Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 özel okul öğretmeni ve 2 üniversite öğrencisi ile Kilis Adliyesinde görevli sosyolog ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alındı. Aranan bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

