HABER

Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Malatya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’nin TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 muvazzaf, 3 ihraç ve biri emekli Astsubay olmak üzere 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün TSK’daki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ankesör soruşturmaları kapsamında tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Malatya merkezli, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars ve Şırnak’ta bu sabah erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonlar ile 8 Muvazzaf, 3 ihraç edilen asker ve 1 emekli Astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Malatya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’nin TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 muvazzaf, 3 ihraç ve biri emekli Astsubay olmak üzere 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün TSK’daki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ankesör soruşturmaları kapsamında tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Malatya merkezli, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars ve Şırnak’ta bu sabah erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonlar ile 8 Muvazzaf, 3 ihraç edilen asker ve 1 emekli Astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNER'Bebeleri pistten alalım''Bebeleri pistten alalım'
Fas’taki otobüs kazasında ölü sayısı 17ye yükseldiFas’taki otobüs kazasında ölü sayısı 17ye yükseldi
Şenyayla Bölgesinde terör operasyonuŞenyayla Bölgesinde terör operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.