HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

08.02.2021 15:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY Terör Örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY’nin TKS içindeki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada ardışık aramaları tespit edilen şahıslar ile örgütün iletişim sistemlerinden By-Lock kullanıcısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik Malatya merkezli İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Malatya’da 4 şüpheli şahsın yanı sıra İstanbul’da 1 ve Antalya’da 1 olmak üzere gözaltına alınan 6 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY Terör Örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY’nin TKS içindeki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada ardışık aramaları tespit edilen şahıslar ile örgütün iletişim sistemlerinden By-Lock kullanıcısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik Malatya merkezli İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Malatya’da 4 şüpheli şahsın yanı sıra İstanbul’da 1 ve Antalya’da 1 olmak üzere gözaltına alınan 6 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2 muvazzaf astsubay tutuklanırken, 4 şüpheli ise Etkin Pişmanlık Hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince de FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün Malatya mütevelli heyetinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan işadamları Kubilay Karaaslan, Ömer Faruk Nalçacı ile Avukat Mehmet Alper Dabağ’da yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'deki 'jigolo' dolandırıcıları adliyeye sevk edildiBalıkesir'deki 'jigolo' dolandırıcıları adliyeye sevk edildi
Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

22 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan göndermiş

22 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan göndermiş

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Meriç'teki devlet hastanesinde rüşvet skandalı! Müdür görevden alındı

Devlet Hastanesi'nde rüşvet skandalı! Müdür görevden alındı

İstanbul'dan ziyarete geldi, 3 aileye mutant virüs bulaştırdı

Korkutan iddia! 3 aileye mutant virüs bulaştırdı

Balıkesir'deki 'jigolo' dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Balıkesir'deki 'jigolo' dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

İstanbul'a kar yağacak mı? 'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

Kahramanmaraş'ta mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Tunceli'de bakımevinde koronavirüsten 12 ölüm! Soruşturma başlatıldı!

Bakımevindeki ölümlerle ilgili flaş gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.