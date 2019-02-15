Malatya merkezli terör operasyonu

Malatya merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK adına kentte eylem ve faaliyetlerde bulunan, sosyal medyada terör propagandası yapan şüphelilere yönelik Malatya ve İstanbul'da bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



