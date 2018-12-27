HABER

Malatya merkezli "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:06 | Son Güncelleme

"Torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Malatya ve İstanbul'da "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 3 aylık çalışması sonucu "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, Malatya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 50 gram kubar esrar ile 327 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 19 kişiye de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Peribacalarında kar keyfiPeribacalarında kar keyfi
Gölcük'teki bungalov ve otel projesine mahkemeden durdurma kararıGölcük'teki bungalov ve otel projesine mahkemeden durdurma kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin Hulusi Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

Devlet Bahçeli'nin Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

MÜSİAD açıkladı: Piyango ve şans oyunlarında 'Milli' ibaresi kullanılmamalı

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Süleyman Soylu'dan yeni mezun özel harekat polislerine: Silahın gücüne asla kapılmayın

Soylu'dan dikkat çeken sözler: Asla silahın gücüne kapılmayın!

'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.