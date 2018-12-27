Malatya ve İstanbul'da "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 3 aylık çalışması sonucu "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, Malatya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 50 gram kubar esrar ile 327 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 19 kişiye de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

