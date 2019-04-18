Malatya merkezli 5 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık çalışma sonucu Malatya, Gaziantep, Hakkari, Konya ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemeleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 21 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 16 Nisan'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya, Gaziantep, Hakkari Konya ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 32,28 gram sentetik uyuşturucu, 128 uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ilaç, 27 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 2 şarjör ve 3 fişek ele geçirilmişti.

