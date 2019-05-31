Malatya merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık çalışma sonucu Malatya, Sivas ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 32 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Mayıs'ta "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya, Sivas ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 324 uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ilaç, 38,35 gram sentetik uyuşturucu, 296 gram toz esrar ile toz haline getirilmiş 2,10 gram uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

