HABER

Malatya merkezli "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 13:03 | Son Güncelleme

"Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı

Malatya merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık çalışma sonucu Malatya, Sivas ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 32 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Mayıs'ta "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya, Sivas ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 324 uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ilaç, 38,35 gram sentetik uyuşturucu, 296 gram toz esrar ile toz haline getirilmiş 2,10 gram uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Çekicinin anteni hatları kopardı, elektrik direğini eğdiÇekicinin anteni hatları kopardı, elektrik direğini eğdi
Yangından baba ve oğlunu kurtaran sayaç okuma memuru ödüllendirildiYangından baba ve oğlunu kurtaran sayaç okuma memuru ödüllendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı Malatya operasyon torbacı uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte bayram tatilinin trendi

İşte bayram tatilinin trendi

Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Bu halde yakalandılar!

Son dakika: İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

Köfteciye fuhuş operasyonu! Garson kılığındaki kadınları pazarlamışlar

Kocaeli’de köfteciye dev fuhuş operasyonu

Terör örgütü PKK adına komite kuran terörist yakalandı

Terör örgütü PKK adına komite kuran terörist yakalandı

Pençe Harekatı'ndan yeni haber: Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'ndan yeni haber geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.