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"Malatya Modern'e Doğru İlk Adım" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 20:13 | Son Güncelleme

Malatya'da açılan, TCMB Sanat Koleksiyonu'ndan 43 sanatçıya ait 48 eserden oluşan sergi 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek - Vali Ali Kaban: - "Toplumları ayakta tutan temel 3 etkenden bahsedeceksek birisi adalet, birisi bilim ve teknoloji ise üçüncüsü de sanattır"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sanat Koleksiyonu'nda yer alan 48 eserden oluşan "Malatya Modern’e Doğru İlk Adım" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Malatya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Fehmi Kolçak Devlet Sanat Galerisi’nde düzenlenen, küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu'nun yaptığı sergide TCMB Sanat Koleksiyonu'nda bulunan 43 sanatçıya ait 48 eser yer alıyor.

Üç boyutlu çalışmaların da beğeniye sunulduğu serginin açılışında konuşan Malatya Valisi Ali Kaban, serginin Merkez Bankasının çok zengin resim koleksiyonunun küçük bir parçası olduğunu belirtti.

Türk ressamlarına ait çok değerli eserlerin kentte bulunduğunu ifade eden Kaban, "Toplumları ayakta tutan temel 3 etkenden bahsedeceksek birisi adalet, birisi bilim ve teknoloji ise üçüncüsü de sanattır. Biz bunların her birini aynı oranda güç ve hassasiyetle ayakta tutmazsak tam anlamıyla toplum oluşturma kabiliyetimizi de uzun süre ayakta tutamayız." diye konuştu.

Vali Kaban, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy da sosyal sorumluluk stratejileri gereği Türk resim sanatını desteklediklerini söyledi.

Koleksiyonda 900'den fazla eserin bulunduğuna işaret eden Atasoy, "1994 yılından beri yurt içi ve yurt dışında açılan sergilerde eserlerimizi sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bugün koleksiyonumuzdaki 40'ın üzerinde eserle karşı karşıyasınız. Bu eserlerde Türk resim sanatının gelişimini bulabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Sergi, 31 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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