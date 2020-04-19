HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Malatya’nın sevilen yüzü ‘Mercedes Kadir’ hayatını kaybetti (‘Mercedes Kadir’ kimdir?)

Malatya’nın sevilen yüzü ‘Mercedes Kadir’ hayatını kaybetti (‘Mercedes Kadir’ kimdir?)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2020 17:00 | Son Güncelleme

Malatya’da gününü yaklaşık 3 metre uzunluğundaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren ‘Mercedes Kadir’ lakaplı Fatih Kaydı hayatını kaybetti. Kaydı’nın KOAH hastası olduğu ve uzun süredir rahatsız olduğu biliniyordu.

Malatya’nın sevilen yüzü ‘Mercedes Kadir’ hayatını kaybetti (‘Mercedes Kadir’ kimdir?)

Araba sandığı sopayla Malatya caddelerinde gün boyu dolaşan ve halkın ‘Mercedes Kadir’ olarak tanıdığı 34 yaşındaki Fatih Kaydı, akşam saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi’nde balmumundan yapılan heykeli ile de kentin sevilen yüzü olan Fatih Kaydı’nın ölüm haberini ise Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit paylaştı. Akşam evde rahatsızlanınca ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ‘Mercedes Kadir’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklayan Muhtar Yiğit, “Ah Mercedes Kadirim ah. Bir güzel gülüşün birde tertemiz kalbin kaldı. Mercedes Kadir'imizi kaybettik, Malatya’mızın ve sevenlerinin başı sağ olsun” diyerek acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

UZUN SÜRE TEDAVİ ALTINDA KALMIŞTI

Uzun süre KOAH hastası olan Kaydı, geçtiğimiz aylarda da rahatsızlanmış ve hastanede uzun süre tedavi altında kalmıştı. Kaydı’nın vefat haberinin ardından siyasetçisinden, bürokratına birçok isim sosyal medyada üzüntülerini dile getirirken, binlerce Malatyalı da vefat haberinin ardından başsağlığı dileklerini iletti.

Malatya’da hemen hemen her kesimin yakından tanıdığı bir isim olan Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı, küçüklükten beri arabası zannettiği yaklaşık 3 metrelik sobası ile kenti dolaşıyordu. Sobasını çeşitli araç süsleri ile de süsleyen Mercedes Kadir, kentin adeta maskotu durumundaydı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDizideki aşk gerçek oldu!Dizideki aşk gerçek oldu!
Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendiBatman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mercedes kadir Mercedes Kadir KİMDİR

En Çok Okunan Haberler

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Rusya'daki vaka sayısında korkutan artış

Rusya'daki vaka sayısında korkutan artış

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

'Koku ve tat alamıyorum! Bakanlığın...'

'Koku ve tat alamıyorum! Bakanlığın...'

Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntüler! Harekete geçildi

Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntüler! Harekete geçildi

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ürolog Cemal Özkan, koronavirüsten hayatını kaybetti! (Cemal Özkan kimdir?)

Bir ilimizi üzen haber! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi

Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi

Diyarbakır'da ilk kez 'bıyıklı kamışçın' görüldü

Diyarbakır'da ilk kez görüntülendi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin ilk koronavirüs vakasıydı! Gönül Atay yaşadıklarını anlattı

O ilçenin ilk koronavirüs vakasıydı! Yaşadıklarını anlattı

Şanlıurfa'da dev kelebek görenleri şaşırttı

Dev kelebek görenleri şaşırttı

Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin Erzincan'da görüntülendi

Fotokapanla görüntülendi! 'Otomobil fiyatına satılıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.