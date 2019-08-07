Malatya POMEM'de mezuniyet töreni

"15 Temmuz 2016'da işbirliği yaptığı uluslararası güçlerle milletimize boyun eğdirmek, bağımsızlığımızı vesayet altına aldırmak, vatandaşlarımızı birbirine düşman ederek habis hayallerindeki köle düzenini kurmak isteyen FETÖ'ye karşı Türk polisinin gösterdiği cansiperane duruş ve vermiş olduğu şehitler bu duruşun en bariz göstergesi olmuştur. Ülkemizin, yaklaşık 40 yıldır karşı karşıya olduğu bölücü terör belası karşısında, askerimizle ve jandarmamızla polisimizin verdiği amansız mücadele sayesinde bugün rahat ve huzur içerisinde hayatımızı devam ettirebiliyoruz."

Türk Polis Teşkilatı'nın tarihi boyunca özgürlüklerin ve güvenliğin teminatı olduğunu belirten Baruş, Türk polisinin mukaddes değerler için gerektiğinde canını ve kanını feda etmekten kaçınmadığını söyledi.

Vali Aydın Baruş, POMEM'de gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nda vazife almak üzere zorlu eğitim süreçlerini tamamlayarak polis olmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

Baruş, polisin terör odaklarıyla mücadelenin yanında, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine karşı da 24 saat gece-gündüz demeden, büyük bir feragatle çalıştığını söyledi.

Mezun olan genç polislerin bugün bu büyük ve güçlü teşkilatın mensubu olma onurunu yaşadığını dile getiren Baruş, ailelerin de millete ve ülkeye sonsuz hizmet edecek böyle değerli evlatlar yetiştirmenin gururunu hissettiğini kaydetti.

Törende, öğrenciler adına konuşma yapan dönem birincisi Ömer Demir, daha sonra sonra yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra eğitimlerini başarıyla tamamlayan 383 öğrenci yemin ederek, kep attı ve sevinçlerini aileleri ile paylaştı.

Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve mezun olan polislerin aileleri katıldı.

