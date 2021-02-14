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Malatya protokolünden şehit ailesine taziye ziyareti

14.02.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Malatya protokolünden şehit ailesine taziye ziyareti

Malatya protokolü, Gara’da haince şehit edilen Astsubay Çavuş Semih Özbey’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Rize İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli iken 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan Karayolu’nda teröristlerce alıkonulan ve 10 Şubat’ta Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde şehit edilen Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey’in ailesini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, 2.

Malatya protokolü, Gara’da haince şehit edilen Astsubay Çavuş Semih Özbey’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Rize İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli iken 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan Karayolu’nda teröristlerce alıkonulan ve 10 Şubat’ta Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde şehit edilen Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey’in ailesini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, şehidin babası Gürsel Özbey’e taziyelerini bildirerek başsağlığı diledi. Vali Baruş ile beraberindekiler, daha sonra Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı’na geçerek, burada kimlik tespiti yapılan şehitlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilediler.

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