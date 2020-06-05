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Malatya Pütürge'deki depremin ardından Naci Görür'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 22:02 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Pütürge'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Malatya Pütürge'deki depremin ardından Naci Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ depreminden sonra stresin Malatya’ya doğru, özellikle Çelikhan-Erkenek koluna doğru kayabileceğini ifade etmiştik. Sanıyorum şimdi olan 5 büyüklüğündeki deprem bu yöne doğru olan hateketliliği gösteriyor olabilir. İnşallah zaiyat yoktur.'' ifadelerini kullandı.


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