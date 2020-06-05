Malatya Pütürge'deki depremin ardından Naci Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ depreminden sonra stresin Malatya’ya doğru, özellikle Çelikhan-Erkenek koluna doğru kayabileceğini ifade etmiştik. Sanıyorum şimdi olan 5 büyüklüğündeki deprem bu yöne doğru olan hateketliliği gösteriyor olabilir. İnşallah zaiyat yoktur.'' ifadelerini kullandı.

Arkadaşlar iyi akşamlar. Elazığ depreminden sonra stresin Malatya’ya doğru, özellikle Çelikhan-Erkenek koluna doğru kayabileceğini ifade etmiştik. Sanıyorum şimdi olan 5 büyüklüğündeki deprem bu yöne doğru olan hateketliliği gösteriyor olabilir. İnşallah zaiyat yoktur. — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 5, 2020



