Malatya Pütürge'deki deprem çevre illerde de hissedildi, İçişleri Bakanı Soylu 'Hasara yönelik ihbar yok' dedi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde TSİ 12.37'de bir deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5,2, Kandilli Rasathanesi ise 5,7 olarak açıkladı.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1290585094391042048

https://twitter.com/Kandilli\_info/status/1290584799602761728

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ana kadar hasar ihbarı almadıklarını açıkladı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1290588788939423744

Malatya Valisi Baruş: Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok

Anadolu Ajansı'na konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" dedi.

Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise "Çok şükür can kaybı bilgisi almadık. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Çok şiddetli hissettik. Ama kısa sürdüğü için bir yıkım olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.

Mikail Sülük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu depremi saymazsak, şu ana kadar olan depremlerde 2 bin 500'e yakın binamız ağır hasarlıydı.

"Vatandaşlarımızın bu depremde ağır hasar görmüş binalara girmemelerini istiyoruz. Risk oluşturacak bütün binaları daha önceki depremlerden dolayı boşaltmış durumdaydık."

https://www.youtube.com/watch?v=NDEZTIZLtvo

