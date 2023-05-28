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MALATYA SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

27.05.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye'deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına giderek oylarını kullandı. Vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanını seçim sonuçlarını merak ediyor. Malatya 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet'te anbean yayınlanacak.

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

Malatya seçim sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde adaylardan herhangi biri yüzde 50 oranına ulaşamadı. YSK kesin sonuçlarına göre de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Milyonlarca seçmen, YSK'nın belirlediği okullarda ve kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullandı. Malatya 2. tur Cumhurbaşkanlığı oy oranları ve seçim sonuçları Mynet.com'da yer alacak.

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

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SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

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OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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