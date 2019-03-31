MALATYA SON DURUM

BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık : 2.089Toplam Seçmen : 562.216Açılan Sandık : 1.261Açılan Sandık Oranı : % 60,36Kullanılan Oy : 275.738Geçerli Oy : 267.600Katılım Oranı : % 81,44
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSELAHATTİN GÜRKAN% 69,08184.864CHPSONER GÖKÇE% 21,8858.554SAADET PARTİSİOSMAN CEMALİ MARASALI% 5,2514.054HDPYUSUF BOZKUŞ% 1,393.716DİĞER% 1,23.220DPMEHMET CAHİT KARAKUŞ% 0,33884DSPHAYDAR LEVENT% 0,28736BTPMESUT GÜNIŞIK% 0,24642VATAN PARTİSİHÜSEYİN KOÇ% 0,14376TKPFERHAT TUNÇDEMİR% 0,12328ŞERİF DEMİRELŞERİF DEMİREL% 0,08226* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı : % 36,29Katılım Oranı : % 85,55
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPMUSTAFA KORKMAZ% 35,92.534ALİ KAZGANALİ KAZGAN% 30,822.175AK PARTİMUSTAFA KIRTEKE% 30,122.126BTPKADİR HAKALMAZ% 2,41170SAADET PARTİSİALİ EMRE% 0,6747DİĞER% 0,096ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı : % 48,57Katılım Oranı : % 83,83
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPHALUK CÖMERTOĞLU% 54,671.739AK PARTİRIZA MURAT TÜRKSOY% 40,271.281BBPİBRAHİM YURTSEVER% 3,9124BTPFEDAYI BULUT% 0,516SAADET PARTİSİHAMZA ADAK% 0,4113DİĞER% 0,258ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı : % 50Katılım Oranı : % 93,79
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPMEHMET KIZILDAŞ% 40,111.211DSPERGÜN KILIÇ% 27,43828AK PARTİAHMET EREN% 23,52710HDPİLHAN YILDIZ% 7,65231DİĞER% 1,0632SAADET PARTİSİSEYFULLAH ÖNER% 0,13TKPALİ ÇAĞLAR ŞENTÜRK% 0,13BTPMURAT ORUÇ% 0,031BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı : % 62,36Katılım Oranı : % 80,21
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİOSMAN GÜDER% 70,4866.915İYİ PARTİALİ EKİNCİ% 22,2321.104SAADET PARTİSİMUSTAFA SERTKAYA% 2,692.558HDPHÜSEYİN KILINÇ% 1,741.656BBPSAİT YOLDAŞ% 1,571.489DİĞER% 0,85807BTPMAHMUT KARA% 0,44419DARENDE
Açılan Sandık Oranı : % 45,19Katılım Oranı : % 81,87
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİSA ÖZKAN% 48,133.195BBPHAMİT DEMİR% 45,393.013DİĞER% 5,85388BTPMEMET SÜZEN% 0,3624SAADET PARTİSİDAVUT KIRAÇ% 0,2718DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı : % 62,5Katılım Oranı : % 85,57
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİVAHAP KÜÇÜK% 52,227.994CHPMEMET BAYRAM% 46,717.150SAADET PARTİSİSİNAN ERARSLAN% 0,78119DİĞER% 0,1929BTPABUZER AVŞAR% 0,115DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı : % 45Katılım Oranı : % 85,34
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAKAN BAY% 48,21688DPBEHSAT KARAKAYA% 46,53664CHPGÜNDÜZ CENGİZ% 4,8469SAADET PARTİSİOSMAN SOLMAZ% 0,355BTPMEMET KARAMAN% 0,071HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı : % 67,71Katılım Oranı : % 86,15
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPH. MUSTAFA ARIKAN% 51,935.297CHPTURAN KARADAĞ% 46,54.743DİĞER% 1,02104SAADET PARTİSİLÜTFİ ŞAHİN% 0,4344TKPHÜSEYİN ERDEM DEMİREL% 0,088BTPZEKERİYA BOZKURTOĞLU% 0,055KALE
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 82
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMURAT KOCA% 54,842.198DPMEHMET KİRAZ% 24,63987BBPNİZAMETTİN FIRAT% 19,46780BTPMUSTAFA BEŞİK% 0,4518SAADET PARTİSİMEHMET SOFUOĞLU% 0,4217İYİ PARTİADİL GEYİK% 0,156DİĞER% 0,052KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 81,77
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPERHAN CENGİZ% 46,622.779CHPMUSTAFA YILDIZ% 38,672.305BBPALİ ARSLAN% 9,75581MEHMET KULMEHMET KUL% 4,78285DİĞER% 0,138REŞİT YILMAZREŞİT YILMAZ% 0,053PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı : % 93,33Katılım Oranı : % 78,57
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMİKAİL SÜLÜK% 60,325.300SAADET PARTİSİKASIM TİLBAÇ% 38,613.393DİĞER% 0,7768BTPHÜSEYİN ALYÜZ% 0,326YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı : % 85,19Katılım Oranı : % 89
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİNEVZAT ÖZTÜRK% 64,465.978CHPNİYAZİ AKINCI% 31,532.924HDPYUSUF AZİZ SERTKAYA% 2,95274SAADET PARTİSİMAHMUT KARLIK% 0,9285BTPAYNUR SÜZEN% 0,1413YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı : % 65,36Katılım Oranı : % 80,17
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ÇINAR% 63,9967.612CHPERKAN ÖZGÜR% 2122.192İYİ PARTİCEM PARLAK% 6,186.533SAADET PARTİSİEMİNE AKKURT% 4,785.054BBPERCAN ALTUNKAYA% 1,81.906DİĞER% 1,681.775DPHASAN MEŞE% 0,34356BTPABDULLAH SOLGUN% 0,22234
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