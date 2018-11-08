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Malatya Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

Gün kurusu kayısının kilogramı 16,84 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg16,8416,84Kuru kayısı Kg8,0016,50Kesmelik kuru kayısı Kg7,007,00Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,1215,49Endüstriyel kuru kayısı Kg2,756,86Organik kuru kayısı Kg17,0017,00Naturel kayısı Kg15,6615,66

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gün kurusu kayısı Malatya Malatya Ticaret Borsası

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