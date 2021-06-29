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Malatya Ticaret Borsası

29.06.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 28,39 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 28,39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg28,3928,39Kayısı çekirdek içi (acı)Kg28,1428,14

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