Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 57 ila 70 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra şekerpare kayısıKg57,0070,001 No'lu şekerpare kayısıKg65,0065,004 No'lu şekerpare kayısıKg60,0060,007 No'lu şekerpare kayısıKg50,0050,00Kuru kayısıKg40,0056,10Kayısı çekirdeği iç tatlıKg40,0040,00



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