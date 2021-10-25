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Malatya Ticaret Borsası

25.10.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 57-70 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 57 ila 70 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra şekerpare kayısıKg57,0070,001 No'lu şekerpare kayısıKg65,0065,004 No'lu şekerpare kayısıKg60,0060,007 No'lu şekerpare kayısıKg50,0050,00Kuru kayısıKg40,0056,10Kayısı çekirdeği iç tatlıKg40,0040,00

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