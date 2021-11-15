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Malatya Ticaret Borsası

15.11.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 29,07-55,79 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 29,07-55,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg29,0755,79NarKg2,592,59Sanayi tipi elmaKg1,311,31

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