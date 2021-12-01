Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kesilmiş kuru kayısının kilogramı en yüksek 73,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kesilmiş kuru kayısıKg68,0573,11Kuru kayısıKg50,0065,26Endüstriyel kuru kayısıKg40,5040,505 No'lu şekerpare kayısıKg53,0055,50



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