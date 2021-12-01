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Malatya Ticaret Borsası

01.12.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kesilmiş kuru kayısının kilogramı 68,05-73,11 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında kesilmiş kuru kayısının kilogramı en yüksek 73,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kesilmiş kuru kayısıKg68,0573,11Kuru kayısıKg50,0065,26Endüstriyel kuru kayısıKg40,5040,505 No'lu şekerpare kayısıKg53,0055,50

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Malatya Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

Aydın Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
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