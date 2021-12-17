YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

17.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 52-80 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg52,0080,001 No'lu şekerpare kayısıKg51,5051,50Gün kurusu kayısıKg47,7347,73Kayısı çekirdeği iç tatlıKg46,0046,00Dut kurusuKg30,0130,01

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?
11 gün boyunca gülmek yasak11 gün boyunca gülmek yasak
Öğrencilerden nöbetçi eczane arama derdine "Akıllı" çözümÖğrencilerden nöbetçi eczane arama derdine "Akıllı" çözüm
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:31
Öğle
12:28
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:38

Malatya Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Saadet Eczanesi
Merkez
Yakıncı Eczanesi
Merkez
Anıl Eczanesi
Merkez
Aydoğan Eczanesi
Merkez
Çanak Eczanesi
Merkez
Saadet Eczanesi
Merkez
Yakıncı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.