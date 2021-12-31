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Malatya Ticaret Borsası

31.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 93,38 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 93,38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg93,38
93,38
Kuru kayısıKg44,86
68,00
Kesmelik kuru kayısıKg29,85
29,85
Gün kurusu çekirdek içiKg60,00
60,00
BuğdayKg4,40
4,40
KestaneKg40,82
40,82

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Basri Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
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Basri Eczanesi
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