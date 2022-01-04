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Malatya Ticaret Borsası

04.01.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 95 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg95,0095,00Jumbo kayısıKg90,0090,00Kuru kayısıKg68,0089,30ArpaKg2,272,27

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