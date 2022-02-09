YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

09.02.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 55,86-87,35 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 87,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg55,8687,35Badem içiKg84,4684,46

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından gerginlikYeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından gerginlik
Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiGiresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Giresunspor'da hedef 40 puanın üzerine çıkmakGiresunspor'da hedef 40 puanın üzerine çıkmak
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:17
Öğle
12:46
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:22
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.